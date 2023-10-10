В историческом особняке на ул. Советской откроют ресторан авторской кухни и бар

В историческом здании «Дом Третьяковой» на ул. Советской в Перми ресторатор Илья Заковырин (рюмочная «Парадная», мясной ресторан The Hound, паназиатское бистро «Камоме») запустит два заведения: ресторан авторской кухни «Дом Третьяковой» и бар «Второй этаж». Как пишет ИА «Текст», открытие ресторана и бара намечено на конец октября.

Ресторан «Дом Третьяковой» разместится на первом этаже здания, площадь зала составит 100 кв. м. Заведение будет рассчитано на 55 посадочных мест. По словам Ильи Заковырина, кухня ресторана будет базироваться на локальных продуктах из Пермского края, а также на продуктах российского производства. Второй этаж памятника архитектуры займет бар. «Здесь будет продолжение “Парадной”. Вместе с нашей командой мы делаем другие, более сложные вкусы»,— рассказал Илья Заковырин. В меню бара — настойки, коктейли и закуски. Площадь зала бара «Второй этаж» — также 100 кв. м, заведение рассчитано на 55–60 посадочных мест.

Здание недостроенной гостиницы и аварийный объект культурного наследия на ул. Советской, 30а и 32, в конце 2020 года купил на торгах предприниматель Борис Кардашов. Особняк «Дом Третьяковой» продавался в рамках банкротства структуры бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец начал восстановление объекта культурного наследия и достройку гостиницы, получив разрешение на эти работы в декабре 2020 года. Господин Кардашов полностью восстановил здание: отреставрировал кладку, заменил кровлю, переделал внутренние помещения, устроил новые инженерные коммуникации. Ранее предприниматель сообщал, что сдаст отреставрированный памятник архитектуры в аренду.