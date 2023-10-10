В СВО погиб военнослужащий из Карагайского округа

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец села Юрич Карагайского округа 43-летний Александр Караваев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета на своей странице в соцсети.

Александр Караваев принимал участие в СВО в качестве добровольца. За проявленные мужество и отвагу награжден медалями «За Отвагу», «За воинскую доблесть» 1 и 2 степени, медалью Жукова.

Прощание с Александром Караваевым пройдет сегодня в селе Юрич.