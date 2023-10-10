Машина врезалась в здание консульства КНР в США, водитель убит

Неизвестный на автомобиле врезался в здание консульства Китая в Сан-Франциско. Находившийся за рулем мужчина был ранен полицией и умер в больнице, сообщает The New York Times.

В полиции заявили, что стрельба произошла «после того, как полицейские вступили в контакт с подозреваемым». Какими были его мотивы и был ли он вооружен, не уточняется. Ему оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали, но он скончался.

На видео из соцсетей видно, что в здание консульства врезалась синяя Honda. Правоохранительные органы проводят расследование, имя и какие-либо детали о погибшем не раскрываются.

В генконсульстве КНР заявили, что водитель врезался в зону обработки консульских документов, «представив серьезную угрозу жизни и безопасности персонала и людей на месте». «Наше посольство резко осуждает это жестокое нападение»,— отметили в дипмиссии.

Лаура Кеффер