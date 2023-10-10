Возбуждено дело после гибели 3-летнего ребенка в ДТП с участием четырех авто

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» с участием четырех автомобилей, сообщает полиция края.

Правоохранителями установлено, что 28-летний водитель Nissan Qashqai двигаясь в сторону Красноярска, выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в автомобиль Toyota Rav4. После этого с Toyota столкнулась еще одна машина Honda civic, от удара с которой Toyota вынесло на встречку, где иномарка врезалась в грузовик «МАН».

В аварии скончалась 3-летняя пассажирка Honda, еще один пассажир – 9-летний мальчик, получил травмы. Всего в ДТП пострадали шесть человек.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, максимальное наказание – 5 лет лишения свободы). В настоящее время назначен ряд экспертиз, по итогу которых правоохранители получат полную картину произошедшего.

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Александр Киселев