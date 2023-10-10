Четыре человека пострадали в ДТП под Темрюком

В Темрюкском районе произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОМВД Темрюкского района Фото: ОМВД Темрюкского района

9 октября около 21:00 в Темрюкском районе на 89 км + 950 м трассы «Новороссийск — Керчь» столкнулись Ford Transit и «КАМАЗ». 32-летний водитель иномарки из Анапского района двигался со стороны станицы Старотитаровской. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю «КАМАЗ» под управлением 37-летнего жителя Армавира, двигающегося со стороны Новороссийска в сторону Керчи.

В результате столкновения в ДТП пострадали оба водителя и два пассажира Ford Transit. Их госпитализировали в ЦРБ Темрюка. Обстоятельства ДТП уточняются.

Татьяна Ручкина

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