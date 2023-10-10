Власти Омской области корректируют перечень стратегических запасов на случай ЧС

Правительство Омской области намерено внести правки в постановление о стратегических запасах региона на случай ЧС - от 17 мая 2006 года и 25 апреля 2007 года. Соответствующий проект документа направлен на антикоррупционную экспертизу.

В частности, в постановление от 17 мая 2006 года будет внесена корректировка об увеличении количества раскладных кроватей с 50 штук до 550, спальных мешков с 40 штук до 907, матрасов с 246 штук до 1045. Также документ предполагает внесение в перечень предметов первой необходимости туристических ковриков в количестве 907 штук.

В то же время количество алюминиевых чайников должно быть уменьшено с 34 до 24 единиц, алюминиевых сотейников с 10 до 5 единиц, бензопил с 10 до 7 единиц, строительного лома с 10 до 5 единиц, лопат совковых с 80 до 60 единиц и т.д. Всего в этот документ будут внесены 14 правок.

В постановлении от 25 апреля 2007 года изменится количество спальных мешков с 40 до 907 штук, уменьшено число угловой шлифовальной машинки с 2 до 1 штук, топоров с 20 до 15 штук и др. В перечень предметов первой необходимости предлагается внести раскладные кровати в количестве 500 штук, матрасы – 800 штук, туристические коврики – 97 штук. Всего к этому документу подготовлены 12 правок.

Прием заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы вносимых поправок завершится 17 октября.

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Лолита Белова