«Роскосмос» планирует продавать спутниковые снимки органам власти

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «Роскосмоса» о возможности продавать данные дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) потребителям. Предполагается, что среди покупателей будут органы власти, которые сейчас могут получать снимки бесплатно. Ожидается, что это принесет бюджету 89 млрд руб. до 2035 года.

С законопроектом ознакомились «Ведомости». Источник издания подтвердил одобрение документа. Детали рассказал представитель «Роскосмоса». Законопроект в случае принятия вступит в силу с 2025 года.

Предполагается, что за «Роскосмосом» закрепят полномочия единственного поставщика данных спутниковых снимков и продуктов на их основе. Из закона о космической деятельности исключается норма о предоставлении ДЗЗ бесплатно всем органам власти. «Роскосмос» сможет обеспечить 67% потребностей, остальные 33% должна покрыть орбитальная группировка коммерческих операторов, в том числе компаний «Ситроникс», «НПК БАРЛ», «Газпром космические системы».

Представитель «Роскосмоса» рассказал, что госкорпорация предоставляет потребителям снимки за плату, но должен бесплатно передавать их федеральным, региональным органам власти и органам местного самоуправления «для реализации ими своих полномочий». Также бесплатно снимки должны предоставляться компаниям и физлицам, которые исполняют контракты на закупку товаров и услуг для госнужд. Плата за предоставление данных ДЗЗ зачисляется в федеральный бюджет.

В законопроекте предусмотрен ряд исключений. Бесплатно данные смогут получать силовые структуры и «Росатом». «Росатому» они необходимы для обеспечения работы по Севморпути.

Авторы законопроекта предполагают, что принятие документа в 2024–2035 годах потребует 17,1 млрд руб. бюджетных ассигнований. Возврат средств в бюджет от продажи снимков может достичь 89 млрд руб. Ожидается, что мультипликативные эффекты в других отраслях добавят еще 38 млрд руб., дополнительные налоговые отчисления — 18 млрд руб.

Леонид Уварчев