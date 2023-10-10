ХК «Автомобилист» проведет выездной матч с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет встречу с ХК «Салават Юлаев» (Уфа). Игра начнется в 19:00 (екб) на УСА «Уфа-Арена».

Прошлая встреча команд, которая состоялась 22 сентября, завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 0:1. В предыдущем сезоне клубы провели четыре встречи, во всех из которых победу одержал «Салават Юлаев».

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Нефтехимиком» (Нижнекамс). Матч завершился победой уральского клуба со счетом 2:3. С начала сезона ХК «Автомобилист» провел 16 игр, в 10 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает второе место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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