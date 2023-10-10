Прокуратура намерена предостеречь главу Роспотребнадзора Башкирии от экстремизма

Прокуратура Башкирии подготовила предостережение о недопустимости экстремизма в отношении руководителя управления Роспортребнадзора по Башкирии Анны Казак, следует из ответа надзорного ведомства общественнику Альберту Рахматуллину. Копию документа он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее господин Рахматуллин направил обращение в прокуратуру, сообщив, что Анна Казак публикует видеосюжеты в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Как пояснил общественник, он сделал это после получения «отписки» из Роспотребнадзора на его жалобу «на невыносимый химический запах в городе». «При этом другие госорганы выявляли факты загрязнения атмосферного воздуха в Уфе. Конечно же, меня это взбесило, и я решил посмотреть, чем же занимается руководитель Росопотребнадзора Анна Казак, — написал Альберт Рахматуллин в Telegram-канале. — И выявил, что она снимает видосики и выкладывает их в...запрещенную социальную сеть».

В видеосюжетах госпожа Казак давала советы по поводу качества воды, рассказывала о клещах, необходимости чистить кондиционеры и так далее.

Олег Вахитов

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