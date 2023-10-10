Осужденный за насилие на 19 лет житель Омской области не смог оспорить приговор

Омский облсуд оставил в силе приговор 60-летнему местному жителю, осужденному на 19 лет строгого режима за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба суда.

Ранее правоохранителями было установлено, что фигурант дела совершал преступления в период с июня 2020 года по сентябрь 2021. Суд признал его виновным в шести эпизодах преступлений по статье о насильственных действиях сексуального характера и четырех эпизодах по статье о развратных действиях.

Также, суд в полном объеме удовлетворил исковые требования в интересах несовершеннолетних потерпевших о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 500 тыс. рублей. Свою вину осужденный отрицает.

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Оксана Павлова