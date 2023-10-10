УФАС нашло нарушения при отборе подрядчика для борьбы с непарным шелкопрядом

Управление ФАС по Башкирии нашло признаки сговора при заключении контрактов по отбору подрядчика для борьбы с непарным шелкопрядом, следует из заключения об обстоятельствах дела, опубликованного на официальном сайте УФАС.

С заявлением в ведомство обратилось МВД по Башкирии. Ответчиками являются министерство лесного хозяйства республики, Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Башкирии, ООО «Гард Сервис», ООО «Авиахим Юг» и ООО «Русавиа».

Как установила комиссия УФАС, в августе — сентябре 2020 года были зарегистрировал очаги размножения непарного шелкопряда территории Баймакского, Зилаирского, Зианчуринского, Кананикольского, Кугарчинского, Хайбуллинского лесничеств на общей площади 476 тыс. га. Министерство лесного хозяйства республики запланировало в 2021 году обработать пестицидами 241,7 тыс. га с плановой стоимостью 343 млн. руб.

В апреле 2021 года от имени главы Башкирии было направлено письмо председателю правительства России о выделении в 2021 году Башкирии 259,3 млн руб. на мероприятия по подавлению непарного шелкопряда. В мае 2021 года Федеральное агентство лесного хозяйства решило выделить Башкирии 259,298 млн руб. на эти цели. Еще 65 млн руб. выделили из бюджета Башкирии.

В мае 2021 года распоряжением главы республики на территории лесничеств был введен режим ЧС, а два дня спустя Лесопожарный центр Башкирии направил запросы на предоставление коммерческих предложений с указанием цены и возможности проведения работ, но не предоставил ответы в материалы дела.

Также УФАС установило, что «Авиахим Юг» до направления центром соответствующих запросов «было осведомлено о том, что именно с ним будет заключен государственный контракт», поэтому заблаговременно заключило договор поставки товара и субподряда. Это свидетельствует о том, что Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Башкирии, ООО «Гард Сервис», ООО «Авиахим Юг» и ООО «Русавиа» совершили действия, «направленные на достижение и реализацию антиконкурентного соглашения, целью которого являлось устранение хозяйствующих субъектов и предоставление преимущественных условий» при заключении контрактов, говорится в документах УФАС.

Майя Иванова

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