В Алтайском крае лже-трейдер пойдет под суд за обман 28 человек

В Алтайском крае местного предпринимателя обвиняют в мошенничестве под видом трейдерской деятельности, сообщает прокуратура края.

По версии следствия, в 2020 - 2021 годах обвиняемый, позиционируя себя успешным бизнесменом, привлекал местных жителей в инвестиционный проект. Фигурант обещал пострадавшим высокий доход от его работы на валютных рынках.

«Фактически деятельность строилась по принципу так называемой финансовой пирамиды, где выплата процентов осуществлялась за счет поступления денежных средств от новых вкладчиков», - сказано в сообщении надзорного ведомства.

От действий злоумышленника пострадали 28 человек. Сумма ущерба составила 25 млн руб. В настоящее время дело передано в Индустриальный райсуд Барнаула. Предпринимателю предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание - лишение свободы на 10 лет).

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Александр Киселев