Генконсул РФ: остановка экспорта нефти из иракского Курдистана повлияла на «Газпром» и «Роснефть»

Временная остановка экспорта нефти из иракского Курдистана из-за спора Багдада и Анкары сказалась на работе «Газпрома» и «Роснефти», сообщил генконсул России в Эрбиле Максим Рубин. По его словам, Россия заинтересована в возобновлении экспорта.

«Российские нефтяные компании, такие как "Газпром" и "Роснефть", все еще работают в Курдистане. Конечно, приостановка экспорта нефти повлияла на работу этих компаний, но они все еще работают, и они все еще добывают нефть»,— сказал господин Рубин иракскому телеканалу Rudaw (перевод «Прайму»).

Турция прекратила экспорт нефти из Курдистана в Ираке весной. Решение было принято после того, как Международный суд предписал Анкаре выплатить Багдаду $1,5 млрд компенсации за экспорт без его разрешения с 2014 по 2018 годы. Турция согласна возобновить экспорт только в случае, если Ирак откажется от требований. Анкара в свою очередь требует от Багдада $900 млн компенсации.

Леонид Уварчев