Казань сориентируют на БРИКС

Власти Казани намерены вернуть в город зарубежных туристов, как это было до начала пандемии COVID-19 и спецоперации РФ на Украине. Как заявил глава города Ильсур Метшин, для этого чиновники хотят «использовать» саммит БРИКС, проведение которого запланировано в Казани в октябре 2024 года. Эксперты отмечают, что сейчас доля гостей из-за рубежа «ничтожно мала», но считают возможным наладить турпоток из Китая, Ирана, Индии и арабских стран, если появятся недорогие рейсы в Казань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

О том, что Казань хочет увеличить туристический поток из-за рубежа, сообщил мэр Ильсур Метшин в понедельник на аппаратном совещании с городскими чиновниками. Он напомнил, что в 2024 году в Казани пройдет саммит стран БРИКС. «Мы должны не только подрасти, но и подумать, как использовать этот саммит для увеличения туристического потока из дружественных стран»,— сказал мэр.

Господин Метшин также предложил «подумать об открытии новых авиасообщений с важными городами и странами».

«Давайте используем оставшийся год максимально эффективно для будущего туристического роста нашей столицы»,— обратился он к своим подчиненным.

Какое количество иностранных туристов могут посетить Казань в связи с проведением саммита, Ильсур Метшин прогнозировать не стал.

Напомним, сейчас БРИКС — межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. На саммите в августе было объявлено, что вступить в организацию с 1 января 2024 года пригласили Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, Египет, Эфиопию и ОАЭ. Следующий саммит БРИКС планируется провести в октябре 2024 года в Казани, сообщил президент РФ Владимир Путин. Ильсур Метшин ожидает, что в нем примут участие главы 26 государств.

По итогам 2022 года Казань посетили 3,6 млн туристов, что на 20% больше, чем годом ранее. Сколько из них иностранных туристов, чиновники не сообщали. В 2019 году из 3,6 млн туристов 229 тыс. человек в Казань приехали из-за рубежа: в основном из Китая, Казахстана, Белоруссии, Украины, Германии и Турции. Поток зарубежных туристов сократился в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Также из-за начала спецоперации РФ на Украине в Казани стали отменяться многие международные мероприятия. В России в целом стал больше развиваться внутренний туризм.

В январе–августе 2023 года Казань уже посетили 2,8 млн человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 300 тыс. туристов, или около 12%. Как сообщила глава городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова, больше всего гостей приехало из Москвы и Подмосковья, Башкирии, Самарской области, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Свердловской области и Санкт-Петербурга. Средняя загрузка отелей в Казани составила 66,1%. Сейчас в городе есть 230 средств размещения на 8,2 тыс. номеров и почти 17 тыс. мест.

По словам госпожи Санниковой, за восемь месяцев объем трат туристов и экскурсантов по картам составил 16,7 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Такие данные чиновники получили от сервиса «СберАналитика». Средний объем ежедневных трат туристов составил 2,7 тыс. руб. 24% этой суммы гости оставили в объектах общественного питания.

Дарья Санникова также сообщила, что в январе–августе 2023 года вырос пассажиропоток аэропорта Казань — до 3,4 млн пассажиров (за восемь месяцев прошлого года аэропорт обслужил 2,5 млн человек). На 57% выросло количество туристов, которые пользовались водным транспортом Казани (214,2 тыс. человек).

Чаще всего туристы в Казани посещали Кремль, другие музеи и аквапарк «Ривьера».



«В Казань и Татарстан стало больше приезжать туристов. Это обусловлено множеством факторов, в том числе раскрученностью Казани как одного из туристических центров России. Поэтому есть высокий спрос, есть высокая лояльность: очень много возвратных туристов, которые приезжают в Казань не первый раз»,— говорит президент ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. Вместе с тем он отмечает, что в этом году «доля зарубежных туристов по сравнению с туристами из других регионов России ничтожна мала».

По словам господина Мифтахова, чиновникам уже сейчас необходимо продвигать Казань и Татарстан для иностранцев как город, где будет проходить саммит БРИКС, что это «туристический центр и третья столица России». При этом он считает, что в первую очередь нужно ориентироваться на туристов из Индии, Ирана и арабских стран, особенно учитывая, что турфирмы в Казани готовы обслуживать не только на английском, но и на фарси и арабском языках. Но при этом необходимо добиться, чтобы было больше недорогих прямых рейсов. «Из Китая и так сейчас приезжают в Россию. Я думаю эта тенденция продолжится и даже усилится, в том числе за счет появления дополнительных рейсов. Из ЮАР и Бразилии туристам добираться довольно далеко и дорого, около $800-1000 за перелет»,— добавляет эксперт. Он считает, что «не надо ожидать, что за год соберем полмиллиона человек». Здесь главное, чтобы приехали первые 2–4 тыс. человек. Сделать так, чтобы им было интересно. Если один человек увидит, как прекрасно у нас, то он об этом расскажет другим»,— заключает Рамиль Мифтахов.

Кирилл Антонов