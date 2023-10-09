В Татарстане экс-полицейских обвиняют в насилии и похищении денег

В Сармановский райсуд Татарстана направлено уголовное дело в отношении экс-начальника полиции ОМВД по Сармановскому району Рамиля Халикова и оперуполномоченного Раиля Кашипова. Об этом сообщает правозащитный проект «Травмпункт». По данным правозащитников, бывших полицейских обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору), пп. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия, а также группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности), а также по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 (покушение на получение взятки).

По версии следствия, в июле 2022 года полицейским поступило заявление от микрокредитной организации о том, что неизвестный оформил кредит в размере 26 тыс. руб. на третье лицо. Обвиняемые установили причастное лицо, но вместо возбуждения уголовного дела забрали у него 70 тыс. руб. Затем, согласно материалам дела, полицейские предложили «закрыть глаза» на мошеннические действия взамен на 400 тыс. руб., а в случае отказа пригрозили уголовным делом.

По данным «Травмпункта», мужчина согласился, но затем полицейские предложили ему делить прибыль от оформления кредитов, пообещав предоставлять паспортные данные третьих лиц. Отказавшись от этого, гражданин обратился в службу собственной безопасности МВД.

Согласно другому эпизоду, которые описывают правозащитники, Халиков также обвинял молодых людей, продававших криптовалюту, в краже 3,6 млн руб. у неизвестной женщины.

«По данным следствия, желая получить признательные показания, он применил насилие к одному из них: майор потянул мужчину за ухо, причинив незаживающую травму, а на следующий день дважды ударил его кулаком в грудь»,— рассказывают в «Травмпункте».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"