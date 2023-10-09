Курянку приговорили к шести годам колонии за 26 попыток и два эпизода сбыта наркотиков

Курчатовский горсуд Курской области признал 35-летнюю Татьяну Никулину виновной в совершении 29 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Никулину обвиняли в 26 покушениях на сбыт наркотиков группой лиц через Интернет (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), двух эпизодах сбыта (п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и одном эпизоде незаконного хранения (ч. 1 ст. 228 УК РФ) наркотиков. Она приговорена к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная заключена под стражу.

Олег Мухин

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