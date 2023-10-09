Певица прокатила полковников мимо

В Волгограде суд отклонил иск бывшего исполняющего обязанности начальника городского УВД полковника Алексея Климова, уволенного в июле после скандала с использованием транспорта ГИБДД в роли элитного такси — на полицейском авто с мигалкой прокатилась певица Анет Сай. Поездку она транслировала в соцсетях, чем спровоцировала большой скандал. По результатам служебной проверки два высокопоставленных сотрудника МВД лишились постов. Алексей Климов пытался отменить свое увольнение в судебном порядке, но дело ­проиграл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Сайдалиева прямо со сцены села на заднее сиденье машины ДПС, и экипаж с включенными звуковыми сигналами отвез ее в аэропорт, попутно несколько раз проехав на запрещающий сигнал светофора

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Анна Сайдалиева прямо со сцены села на заднее сиденье машины ДПС, и экипаж с включенными звуковыми сигналами отвез ее в аэропорт, попутно несколько раз проехав на запрещающий сигнал светофора

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ворошиловский районный суд Волгограда отказал в удовлетворении исковых требований полковнику Алексею Климову, требовавшему восстановить его на работе в должности замначальника городского УМВД.Господин Климов просил признать незаконным расторжение с ним контракта, отменить заключение служебной проверки и приказ о наложении дисциплинарного взыскания, а также взыскать в его пользу недополученное денежное довольствие — со времени увольнения полицейского в середине июля нынешнего года — и компенсацию морального вреда.

12 июля в Волгограде певица Анет Сай (Анна Сайдалиева) участвовала в гала-концерте молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» и опаздывала на самолет, как потом заявила сама вокалистка, «для участия в государственном концерте в другом городе».

На помощь артистке пришли волгоградские полицейские: госпожа Сайдалиева прямо со сцены села на заднее сиденье машины ДПС, и экипаж с включенными звуковыми сигналами отвез ее в аэропорт, попутно несколько раз про­ехав на запрещающий сигнал ­светофора.

«Мы реально всех проезжаем, мы все пробки проезжаем… <…> Весь мир подождет»,— отмечала госпожа Сайдалиева в трансляции, которую вела в одной из запрещенных в РФ соцсетей. На кадрах также можно было наблюдать, как сотрудники ГИБДД подавали другим водителям сигналы пропустить автомобиль.

Тем же вечером начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко назначил служебную проверку, пообещав «дать принципиальную оценку действиям сотрудников и их руководителей».

Никаких выводов в главке МВД не опубликовали и в целом ситуацию больше не комментировали. Однако, как выяснилось вскоре, уже на следующий день были уволены два полковника полиции — Алексей Климов, тогда исполнявший обязанности начальника полиции УМВД России по Волгограду, а также руководитель областного управления ГИБДД Александр Степанов.

В августе Алексей Климов обратился в суд. Он и его представители настаивали, что никакого приказа по поводу доставки певицы в аэропорт полковник не отдавал, а только вел «беседу в форме свободного разговора, искал компромисс, как можно ­помочь».

При этом, отмечает судебный представитель экс-полицейского Павел Абрамов, на невиновность его доверителя указывает то, что никаких прямых приказов по такой части он дать просто не мог. «Он осуществлял общий контроль, но не должен был знать всех нюансов, связанных с работой ГАИ. И не давал никакого указания использовать служебную машину с включенными мигалками»,— настаивает господин Абрамов.

Кроме того, отмечает адвокат, у полковника Климова не было никакой личной заинтересованности, он «просто хотел помочь общественности, чтобы концерт за бюджетные деньги ­состоялся».

На судебном заседании среди свидетелей опросили и Анну Кувычко, в прошлом депутата Госдумы, а сейчас вице-мэра Волгограда, курирующую культуру. Она показала, что Анет Сай чуть не опоздала в аэропорт из-за хорошего приема волгоградской публики, которые буквально не отпускали артистку со сцены. И именно городские власти искали возможность помочь гостье.

Это косвенно подтвердила сама певица, которая записала отдельное обращение с извинениями, где обращалась к Владимиру Марченко, главе Волгограда.

Решение суда еще не опубликовано, по словам защитника экс-начальника УМВД, главным аргументом ответчиков стали показания начальника городского отдела ГИБДД Вячеслава Агафошкина, показавшего, что любые разговоры с вышестоящими руководителями он трактует как приказ к ­выполнению.

При этом, отмечает адвокат, сам господин Агафошкин, а также инспектор, непосредственно руководивший доставкой артистки в аэропорт, понесли гораздо более легкое наказание — им были объявлены выговоры.

«Даже если считать это проступком, с чем мы не согласны и будем доказывать, но даже так, разве это соразмерное наказание? Особенно в условиях острой нехватки кадров, о чем недавно говорил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Есть же, скажем, неполное служебное соответствие, но мера применена избыточная»,— рассуждает Павел Абрамов.

Кроме того, представитель Алексея Климова отмечает, что в самой проверке были допущены заметные процессуальные нарушения, в частности, создание комиссии не было утверждено отдельным приказом. «Будем добиваться отмены в вышестоящих инстанциях»,— пообещал адвокат.

Рустам Гайфуллин, Волгоград