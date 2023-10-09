Автобус сбил пьяного пешехода на трассе под Екатеринбургом

Водитель автобуса «ПАЗ 32054», двигаясь по маршруту «Северный автовокзал – поселок Красная Горка», сбил человека в состоянии алкогольного опьянения, переходящего дорогу не по пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

ДТП произошло в 9 утра на 44 км дороги Екатеринбург – Полевской. По словам 39-летнего водителя автобуса, он резко затормозил, когда мужчина выбежал на дорогу справа, но избежать наезда не удалось. В салоне автобуса в момент аварии находилось 5 пассажиров, они не пострадали.

В результате ДТП пострадавший получил ссадины на подбородке и левой кисти, после осмотра, медики отпустили его домой.

Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, показания прибора составили 1,77 мг/л выдыхаемого воздуха. Он уточнил, что не заметил приближающийся автобус.

Известно, что водитель автобуса имеет десятилетний стаж категории D, привлекался к административной ответственности пять раз. Он не оплатил штраф за нарушение ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок), за это идет наложение штрафа в двукратном размере либо арест на 15 суток.

Пешеход привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (создание помех в движении транспорта при нарушении правил ПДД). Водитель привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ (уклонение от исполнения наказания за управление транспортом без диагностической карты для допуска транспорта к дорожному движению).

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте