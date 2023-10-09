«Локомотив-Кубань» обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл московский клуб МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча на домашнем стадионе завершилась со счетом 79:71 (19:21, 18:22, 20:15, 22:13).

Самым результативным игроком матча стал Евгений Минченко из МБА. Он оформил дабл-дабл и набрал 18 очков и 10 подборов. У хозяев стадиона больше всех очков набрал Джордан Морган (16).

В следующем матче кубанская команда сыграет 15 октября на выезде против екатеринбургского «Уралмаша».

Татьяна Ручкина

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