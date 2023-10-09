Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении иностранцами подростка на Кубани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту избиения группой иностранцев подростка в станице Старомышастовской. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, на мальчика напала группа несовершеннолетних выходцев из стран ближнего зарубежья из-за мелкого повода.

«Пострадавшему потребовалась медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.116 УК РФ (побои). Центральном аппарате ведомства ожидают итогов предварительного следствия и окончательных результатов расследования уголовного дела.

Анастасия Донскова

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