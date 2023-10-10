Подсудимые ждут очистку имиджа

В Верховном суде Башкирии приступили к рассмотрению жалоб вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева и главы минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева, которых ранее приговорили к шести годам лишения свободы, признав виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В жалобах осужденные просили отменить приговор, указывая на его несправедливость. С ними были солидарны юристы потерпевших. Представители гособвинения, в свою очередь, отметили чрезмерную мягкость приговора, учитывая, что министры вину не признали и не выплатили ущерб бюджету республики на 2,3 млн руб. Следующее заседание состоится сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии под председательством Фаиза Каскинбаева приступила к рассмотрению жалоб на приговор судьи Ленинского райсуда Уфы Артура Гималетдинова в отношении вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиля Сафина, экс-замглавы администрации Кумертау Юрия Курова и начальника отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурата Бикимбетова.

В июне они были признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на срок от трех до шести лет.

Поводом к судебным разбирательствам послужили очистные сооружения в поселке Маячный (входит в территорию Кумертау) стоимостью 95 млн руб., которые, как установил суд первой инстанции, были построены с нарушениями, а обвиняемые, зная об этом, изготовили и подписали их акты приемки и ввода в эксплуатацию, опасаясь ответственности за срыв сроков.

Поскольку осужденные содержатся в СИЗО №1, на судебном процессе они участвовали через ВКС. Со стороны гособвинения были Вадим Идрисов и Евгений Михайлов.

На суде присутствовали юристы сторон потерпевших: мэрию Кумертау представляла Эльвира Валеева, а Олег Камалов — ООО «Элеватор», для нужд которых строились очистные сооружения.

В начале судебного заседания Фаиз Каскинбаев кратко зачитал апелляционное представление гособвинения на приговор, в котором говорилось, что суд вынес «чрезмерно» мягкое наказание для подсудимых. Суд первой инстанции, отметили в прокуратуре, не учел, что осужденные не раскаялись и вред бюджету не возместили.

Олег Камалов и Эльвира Валеева, в свою очередь, в жалобах просили об отмене приговора. Первый указывал на отсутствие ущерба его организации, а вторая назвала его незаконным.

Осужденные также назвали приговор незаконным. Борис Беляев, в частности, ссылаясь на нормы СНиП, отметил, что приемка очистных сооружений без проведения пусконаладочных работ не является нарушением закона, а Контрольно-счетная палата республики вместе с республиканским МВД не выявляли в 2019 году неэффективного расходования денег при строительстве объекта. Чиновник также добавил, что в суде первой инстанции стороны потерпевших, включая региональное правительство, отрицали причиненный им ущерб. Так, он отметил, что благодаря строительству объекта были достигнуты целевые показатели в виде необходимых рабочих мест и объема инвестиций, а ссылаясь на техническую судебную экспертизу, назвал вымыслом вывод суда первой инстанции о причиненном бюджету ущербе на 2,3 млн руб. от невыполненных пусконаладочных работ.

По словам Рамзиля Кучарбаева, во время следствия его права нарушались тем, что, в частности, вовремя не сообщалось о проведении необходимых экспертиз. В преступный сговор с осужденными, отметил также он, не входил, поскольку, когда объект должны были ввести в эксплуатацию, находился в командировке, а потом в отпуске.

Шадмурат Бикимбетов назвал вынесенный приговор чрезмерно суровым, отмечая то, что раньше был не судим и просил учесть его 70-летний возраст и состояние здоровья. Юрий Куров и Рамиль Сафин, в свою очередь, отмечали в жалобах, что действовали в рамках полномочий, а следствие не установило дату преступления.

Представитель гособвинения Евгений Михайлов, комментируя жалобы осужденных, назвал их несостоятельными. Его коллега Вадим Идрисов согласился с ним.

Следующее заседание суда состоится сегодня. Ожидается, что стороны перейдут к прениям.

Венера Хисамова