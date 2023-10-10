«Третий трест» приходит с «Победой»

Группа компаний «Третий трест» получила право выкупить имущественный комплекс ГУП «Башавтотранс», расположенный за зданиями Уфимского хлопчатобумажного комбината и ТРК «Иремель». В аукционе участвовало учрежденное застройщиком ООО «Победа», предложившее за имущество 634 млн руб. Участки под зданиями на торги не выставлялись — компания планирует получить их по упрощенной процедуре, разработать проект и возвести многоэтажное жилье. Эксперты полагают, что проект окажется прибыльным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На месте производственных объектов «Третий трест» намерен построить многоэтажные дома

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ На месте производственных объектов «Третий трест» намерен построить многоэтажные дома

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Зарегистрированное в августе ООО «Победа» (входит в ГК «Третий трест») выиграло аукцион на право покупки недвижимого имущества государственного пассажирского перевозчика «Башавтотранс». Предприятие объявило торги в начале сентября, планируя продать двумя лотами 14 зданий различного назначения (цеха, ремонтные мастерские, АЗС, автомойку и пр.), а также инфраструктурные объекты (электролинию, теплотрассу, водопровод и воздушную линию связи) не менее чем за 364,8 млн руб. В 48,3 млн руб. был оценен лот, включающий в себя три нежилых здания и прочие объекты, расположенные на двух участках общей площадью 4,2 тыс. кв. м. Второй лот, в который включили 11 зданий и инфраструктурные объекты, расположенные на двух участках общей площадью 34,8 тыс. кв. м, выставили по начальной цене 316 млн руб.

За право получить в собственность имущественный комплекс также боролись два застройщика — «Уфастройзаказчик» и «Идель», а также ООО «Городской фонд недвижимости». «Победа» сделала лучшее предложение, заявив о намерении выкупить имущество по общей цене 634 млн руб., заплатив 48,5 млн руб. за первый лот и 585,5 млн руб. — за второй.

Как следует из приложенных к извещению о проведении торгов фотоматериалов, некоторые объекты находятся в аварийном состоянии и имеют разрушения. Эксплуатируемое имущество было продано с обременением — часть помещений арендуют компании «Эталон-Центр», «Строй Лэнд», «Завод Эталон», индивидуальный предприниматель и физлицо. Договоры с ними были заключены в 2022 и 2023 годах.

Директор по развитию компании «Третий Трест» Вячеслав Якин сообщил «Ъ-Уфа», что компания планирует возвести в квартале многоквартирные дома. Вместе с имуществом застройщик приобретает приоритетное право на получение в собственность участков, где расположены объекты. У компании пока нет проекта строительства на этой территории.

«Мы ее только-только приобрели. Мы же не были готовы, что обязательно выиграем. Спокойненько в штатном режиме разработаем все ТЭПы (технико-экономические показатели проекта — «Ъ-Уфа») и вернемся к вопросу»,— прокомментировал он.

В целом в компании оценивают территорию как перспективную для многоэтажной жилой застройки и довольны ценой, по которой удалось приобрести права на нее.

«634 млн руб. за почти 4,5 га — это вполне рыночная цена за земельный участок, даже с учетом временных и финансовых издержек на подготовку площадки. Из очевидных плюсов логично предположить отсутствие проблем с подключением к сетям жизнеобеспечения и мощностей. При грамотном и эффективном проектировании общая площадь комплекса может составить 100-120 тыс. кв. м. Логично предположить, что такой проект обойдется минимум в 10-12 млрд руб. — все зависит от концепции и класса жилья. С учетом сроков реализации девелоперского проекта и текущих темпах роста цен на недвижимость размер выручки и прибыль могут составить 20-25 млрд руб. и 5-10 млрд руб. соответственно»,— полагает управляющий партнер агентства недвижимости Art Estate Group Роберт Тагиров.

Генеральный директор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева отмечает, что участки вдоль улицы Бакалинской и за Гурьевской базой — прилегающая к центру территория с хорошей транспортной доступностью.

«Складывается ощущение неправильного ее использования, поскольку на огромных территориях расположены непонятные ангары, базы. Все-таки это территория, прилегающая к центру города, и рано или поздно она была бы освоена. Что бы там ни построили, спрос будет. Хорошая транспортная доступность, проспект Салавата Юлаева, Менделеева, Бакалинская улица — все рядом. Участок такой площади позволяет спроектировать все что угодно — это может быть даже мультиформатный проект. Однозначно, будут многоэтажки. Стоимость 1 кв. м жилья во всех последних проектах начинается от 150-160 тыс. руб. на стадии котлована. Проект будет проще реализовать, учитывая, что в квартале не нужно сносить частный сектор»,— считает госпожа Андреева.

Наталья Балыкова