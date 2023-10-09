ЦБ: основными продавцами акций в сентябре были дружественные нерезиденты

В сентябре 2023 года объем проданных дружественными нерезидентами акций стал самым крупным с февраля 2022 года и достиг 32 млрд руб. Это больше, чем совокупный объем проданных ими акций за период с января по август 2023 года. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка (.pdf).

«Основными продавцами выступили нерезиденты из дружественных стран, которые значимо нарастили объемы продаж (на сумму 32,0 млрд руб.), при этом месяцем ранее они осуществили незначительные покупки — 0,2 млрд руб.»,— говорится в обзоре Центробанка.

При этом за восемь месяцев 2023 года объем проданных ценных бумаг дружественными нерезидентами составил 22,8 млрд руб.

В сентябре продавали акции некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления. При этом объемы продаж по сравнению с показателями в августе снизились в полтора раза, до 17,9 млрд руб. (в августе — на 27,7 млрд руб.).

В релизе подчеркивается, что «поддержку рынку, как и месяцем ранее, оказали физические лица». Они по-прежнему являются основными участниками рынка акций российских компаний. Несмотря на то, что объем купленных розничными инвесторами бумаг в сентябре упал на 25%, до 29,4 млрд руб. они по-прежнему занимают место крупнейших нетто-покупателей.

Анастасия Ларина