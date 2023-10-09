Прокурор настроился на «дружественное взаимодействие»

В понедельник новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, который раньше работал в Санкт-Петербурге, был представлен коллективу надзорного органа, а также главе республики Рустаму Минниханову и местному духовенству. Господин Суяргулов заявил, что «настроен на дружественное персональное взаимодействие» с руководством региона, и обещал защищать права каждого жителя региона. Господин Минниханов попросил нового прокурора следить за соблюдением прав участников специальной военной операции (СВО) и выполнением гособоронзаказа в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rais.tatarstan.ru Фото: rais.tatarstan.ru

Новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов в понедельник приступил к своим обязанностям. Коллективу надзорного органа его представил заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.

Гость из Москвы зачитал указ президента РФ Владимира Путина: господин Суяргулов назначается прокурором Татарстана сроком на пять лет, а от должности заместителя прокурора Санкт-Петербурга освобождается. «Альберт Закиевич — профессионал, эффективный руководитель. Имеет богатый опыт работы и в особенности в области общенадзорной практики. Он сумел разрешить важные государственные задачи в том регионе, где ранее проходила его служба»,— подчеркнул Анатолий Разинкин.

Заместитель генпрокурора выразил уверенность, что Альберт Суяргулов сможет и дальше «успешно выполнять задачи, которые перед органами прокуратуры ставит президент РФ и генеральный прокурор» Игорь Краснов, а также будет «отстаивать права и интересы республики и ее жителей».

Альберт Суяргулов родился в 1982 году. Имеет высшее техническое (в 2004 году окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт) и юридическое (в 2010 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет). В органах прокуратуры работал с 2010 года, в том числе во Всеволожской городской прокуратуре, прокуратуре Ленинградской области, а также в прокуратурах Выборгского и Курортного районов Санкт-Петербурга. В 2017 году возглавил управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга. С конца 2022 года был заместителем прокурора этого города.

В представлении нового прокурора республики принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Выйдя к трибуне, от отметил, что «положительные результаты» региона были достигнуты «благодаря совместной плодотворной работе с правоохранительными органами республики, в том числе и прокуратурой». Он подчеркнул, что на контроле надзорного органа должен «находиться широкой круг вопросов по защите прав и законных интересов граждан и бизнеса», прокуроры «должны быть надежной защитой». При этом важным вопросом он назвал соблюдение прав участников спецоперации РФ на Украине и членов их семей, «непрерывное надзорное сопровождение государственного оборонного заказа, своевременного исполнения обязательств по поставке военной и специальной продукции».

Господин Минниханов пожелал Альберту Суяргулову успехов на новом посту. При этом он поблагодарил Генпрокуратуру за то, что бывший прокурор Татарстана, «наш коллега» Илдус Нафиков «получил назначение рядом с нами, в Марийскую республику». «Спасибо за поддержку тем людям, которые долгие годы работали в нашей республике»,— сказал он. Глава Татарстана обещал, что «все вопросы с обеспечением законности в республике будут соблюдены».

Альберт Суяргулов в ответ заявил, что «настроен на дружественное персональное взаимодействие» с господином Миннихановым. По словам нового прокурора, «Татарстан — регион с мощным экономическим потенциалом, историческим наследием и разнообразными традициями, но главное богатство любого региона — это его люди». «Судя по впечатляющим достижениям республики, ее население отличается трудолюбием, настойчивостью и стремлением к прогрессу»,— сказал господин Суяргулов. Он пообещал, что будет добиваться «обеспечения верховенства закона, справедливости, взаимного и уважительного отношения государства и общества, защиту прав и свобод каждого жителя Татарстана, а также эффективного отстаивания интересов государства».

Новый прокурор отметил, что «открыт для обсуждений любых проблем региона».

«Вы можете рассчитывать на мою поддержку в борьбе с преступными проявлениями и правонарушениями»,— обратился он к властям республики. Также он заявил, что будет активно сотрудничать с федеральным инспектором по Татарстану Виктором Демидовым, муфтием республики Камилем Самигуллиным и главой Татарстанской митрополии Кириллом.

Как сообщал «Ъ-Казань», до этого 10 лет прокуратурой Татарстана руководил Илдус Нафиков, уроженец республики. В 2013 году он был назначен прокурором республики после согласования его кандидатуры с Рустамом Миннихановым и Госсоветом Татарстана. В 2020 году Госдума изменила процедуру назначения региональных прокуроров, вследствие чего в начале 2023 года полномочия властей республики по согласованию прокурора были исключены из конституции региона. После двух пятилетних сроков во главе прокуратуры Татарстана Илдус Нафиков был назначен новым прокурором Марий Эл.

В связи со сменой прокурора Татарстана какие-либо кадровые перестановки внутри надзорного органа пока не проводились. Сам Альберт Суяргулов заявил, что о коллективе прокуратуры Татарстана «слушал только хорошие отзывы».

Кирилл Антонов