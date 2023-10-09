В Екатеринбурге задержали мужчину, гулявшего с игрушечной винтовкой на Химмаше

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, гулявшего на Химмаше с игрушечной винтовкой, сообщил начальник пресс-службы Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По словам господина Горелых, накануне 41-летний подозреваемый поссорился со знакомым. Сегодня, 9 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пошел с игрушечной винтовкой к обидчику, чтобы напугать его. «В определенных кругах нарушитель более известен по кличке “Пестик”»,— отметил Валерий Горелых.

«По итогам начавшейся проверки, представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Скорее всего, это будет административное делопроизводство по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)»,— сообщил полковник Горелых. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. или административный арест на 15 суток.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по ст. 158 и 228 УК РФ (кража и незаконный оборот наркотиков). Наказание отбывал в исправительной колонии № 52 в Камышлове, был освобожден 21 марта 2021 года.

Сотрудники патрульно-постовой службы нашли мужчину после сообщения местных жителей и задержали его во время патрулирования микрорайона. Как сообщили в Е1, мужчину с «винтовкой» заметили утром возле садика №277 на ул. Бородина, потом — у местной школы. Позже свидетели видели его во дворах на ул. Водной.

Ева Коршунова

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