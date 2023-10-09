В Сочи в суд передали дело об убийстве супруги телефонным кабелем

В Сочи в суд передали дело, возбужденное в отношении местного жителя, который, как полагает следствие, задушил супругу кабелем для зарядки телефона. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Кубань Фото: Ъ-Кубань

По данным ведомства, в ночь на 18 июля, находясь в доме на улице Гайдара в поселке Дагомыс, мужчина поругался со своей 30-летней женой на почве ревности. В ходе конфликта подозреваемый схватил кабель и задушил женщину. О случившемся нападавший сообщил в полицию самостоятельно.

Злоумышленника задержали. В его отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина ожидает суда, находясь под стражей.

Анастасия Донскова

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