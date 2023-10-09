Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи в суд передали дело об убийстве супруги телефонным кабелем

В Сочи в суд передали дело, возбужденное в отношении местного жителя, который, как полагает следствие, задушил супругу кабелем для зарядки телефона. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Ъ-Кубань

Фото: Ъ-Кубань

По данным ведомства, в ночь на 18 июля, находясь в доме на улице Гайдара в поселке Дагомыс, мужчина поругался со своей 30-летней женой на почве ревности. В ходе конфликта подозреваемый схватил кабель и задушил женщину. О случившемся нападавший сообщил в полицию самостоятельно.

Злоумышленника задержали. В его отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина ожидает суда, находясь под стражей.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...