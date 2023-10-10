Возвращение с «Триумфом»

Девелопер «КМПроджект», подконтрольный бывшему акционеру Камабанка Дмитрию Левитину, возвращается на пермский строительный рынок. Компания стала владельцем двух участков в Перми под жилую застройку, купив бывший участок с долгостроем ЖК «Триумф. Квартал II» на ул. Норильской, 4аа, а также участок возле Центрального рынка. После возведения масштабного ЖК «Цветы Прикамья» компания столь крупных проектов не реализовывала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Еще один участок с долгостроем ЖК «Триумф. Квартал II», разыгранный на торгах федеральным Фондом развития территорий, перешел в собственность девелопера «КМПроджект-Пермь». По сведениям выписки из Росреестра, право собственности на территорию по ул. Норильской, 4аа, площадью 2,8 тыс. кв. м общество получило 30 августа. Во время торгов в конце июля стоимость актива выросла почти в восемь раз — с 8,2 млн руб. до 64,4 млн руб. Победитель аукциона не разглашался, как и его участники.

Как указано в материалах к аукциону, строительная готовность объекта на участке составляет всего 5%, общая площадь недостроя — 14,6 тыс. кв. м. Участок расположен рядом с другой бывшей площадкой ЖК «Триумф. Квартал II» по ул. Норильской, 2аа (3,06 тыс. кв. м). Эту землю с долгостроем Фонд развития территорий разыграл в 2022 году, победителем аукциона стала другая структура «КМПроджект» — ООО СЗ «КМПроджект-Данилиха». Поблизости — на ул. Карпинского, 114 (на углу улиц Рязанской и Карпинского) — находится еще один участок «Триумфа» с «незавершенкой», аукцион по нему фонд провел этим летом. Владельцем актива (3,8 тыс. кв. м) стала группа «Горизонт» (ООО СЗ «ОМД»). По данным портала ИСГОД Перми, все три участка на ул. Норильской, 2аа и 4аа, и ул. Карпинского, 114, находятся в зоне многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1.

Комплекс «Триумф. Квартал II» являлся проектом ГК «Классик», некогда крупного пермского застройщика. В 2017 году из-за финансовых проблем группа ушла с рынка и обанкротилась.

ООО «КМПроджект-Пермь» зарегистрировано в Москве в 2014 году, его учредитель и гендиректор — Дмитрий Левитин, бывший совладелец «Камабанка». Господин Левитин является соучредителем (55%) ООО СЗ «КМПроджект-Данилиха» вместе с Юрием Зубковым (45%). Гос­подин Зубков ранее владел столичными и ставропольскими компаниями в сфере строительства, сельского хозяйства. «КМПроджект» является девелопером крупного ЖК «Цветы Прикамья» на ул. Кронштадтской. Комплекс из нескольких высоток возводился в несколько очередей. Компания также возвела небольшой комплекс «Цветы Прикамья на Гайве» (ул. Лобвинская, 33) и сейчас строит ЖК «Цветы Прикамья на Байкальской» (ул. Байкальская, 29). Группа владеет землями на бывшем полигоне ВКИУ по ул. Новогайвинской, 118.

Директор по продажам СЗ «КМПроджект-Данилиха» Анна Черепанова подтвердила приобретение участков на ул. Норильской, 2аа и 4аа, отметив, что сейчас на них проектируется жилье. Параметры объектов собеседник пока не раскрыла, но подчеркнула, что по градусловиям высота застройки на ул. Норильской, 4аа, не может быть выше 9 этажей, тогда как на соседнем участке — не более 10 этажей. Возможно, объекты там будут проектироваться по типу «Цветов Прикамья» — с «достойной» шириной между домами, большой единой детской площадкой. «Так как мы строим на собственные денежные средства, без привлечения проектного финансирования, сначала будем осваивать один участок, а потом другой, не параллельно»,— подчеркнула госпожа Черепанова.

Компания «КМПроджект» купила еще один участок — на ул. Подгорной, 61. Там общество планирует возвести 6-этажный дом бизнес-класса с отдельным паркингом и высокими потолками — до 5 м. Площадка имеет спецусловия — рядом протекает речка Данилиха. По словам директора по продажам «КМПроджект-Данилиха», осваивать эту площадку компания будет в 2024 году.

Согласно сервису 2ГИС, на ул. Подгорной, 61, находится 2-этажный жилой дом. Территория в 2 тыс. кв. м, расположенная ниже металлорынка (возле ЖК «Данилиха»), имеет разрешенное использование под многоэтажную жилую застройку.

После того как «КМПроджект» построила ЖК «Цветы Прикамья», компания была «не на слуху», а сейчас решила вернуться на рынок, считает гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев. «Рынок новостроек активен, и спрос на новое жилье высок. Разница между первичным и вторичным рынками (разница в ценах на первичное и вторичное жилье.— «Ъ-Прикамье») будет расти, пока государство сохраняет субсидированные ставки на покупку новостроек. Поэтому спрос на первичное жилье продолжит оставаться на высоком уровне. Можно строить и продавать»,— рассуждает господин Ананьев, отметив, что девелопер мог бы вернуться на рынок пораньше. То, что компания возводит жилье без кредитов, удешевляет проект. «Однако застройщик может не потянуть одновременное возведение нескольких объектов»,— добавляет Алексей Ананьев.

В пресс-службе застройщика ПМД полагают, что девелоперу, выигравшему на торгах две бывшие площадки ЖК «Триумф. Квартал II», логичнее было бы запроектировать на участках по ул. Норильской, 2аа и 4аа, единый комплекс. Для этого территории должны иметь одинаковое зонирование и сходные градостроительные условия. «Локация, разыгранная на аукционах Фондом развития территорий, рабочая. Это доказывает ажиотаж на торгах, выразившийся в значительном повышении цены лота участниками»,— обратили внимание в ПМД. Если бы Фонд развития территорий выставил на торги все три соседствующих участка бывшего «Триумф. Квартал II» единым лотом, активом заинтересовались бы крупные игроки рынка. Тогда победитель аукциона мог бы предложить для освоения территории комплексные концепции, пояснили в строительной группе.

Евгения Ахмедова