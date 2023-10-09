«Яндекс Погода»: 10 октября в Черноземье ожидаются ливни, до +8°
Во вторник, 10 октября, в Черноземье прогнозируются преимущественно ливни. Среднесуточная температура воздуха составит от +4° до +8°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
Теплее всего будет в Белгородской области, где столбик термометра остановится на отметке +8°. Холоднее всего — в Липецкой, где воздух прогреется всего до +4°.
В остальных регионах Черноземья ожидается +6°. Ливни прогнозируются везде, кроме Тамбовской области — там пройдут умеренные дожди.