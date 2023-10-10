Музею решили земельный вопрос
Непрофильное имущество «Мотовилихи» будут продавать без участков
Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» изменил подход к реализации имущества музея предприятия. Как стало известно «Ъ-Прикамье», в итоге он намерен включить в состав лота непосредственно имущество музея и земельный участок под ним. Ранее на продажу в состав имущественного комплекса музея входил еще и соседний земельный участок площадью 9,3 тыс. кв. м, а также бюро пропусков и другие объекты недвижимости. В итоге торги были отменены по жалобе ООО «Вправе», руководство которого близко к структурам, связанным с краевыми властями. Возможность выкупа музея в министерстве культуры региона вчера не прокомментировали. Эксперты отмечают, что потенциальный покупатель вряд ли будет преследовать коммерческие цели, но будет дожидаться максимального снижения цены.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
О новых планах продажи музея ПАО «Мотовилихинские заводы» рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. По их данным, на торги будут выставлены одноэтажное здание музея площадью более 780 кв. м, экспонаты на открытой площадке, а также земельный участок под ними. В ООО «РТ-Капитал», которое является крупнейшим кредитором «Мотовилихи», пояснили, что на новые торги действительно будет выставлен музейный комплекс и «земельный участок исключительно под ним». По данным компании, второй участок будет продаваться отдельно с другим имуществом, которое расположено на нем: зданиями склада, бюро пропусков, гаражом и другой недвижимостью. «Таким образом, от музея отделен участок, который может использоваться в иных целях»,— пояснили в «РТ-Капитал».
Напомним, это будет уже четвертая попытка реализовать имущественный комплекс музея «Мотовилихинских заводов». В последний раз начальная цена лота на торгах в форме публичного предложения составила 107,516 млн руб. Музей является непрофильным имуществом обанкротившегося предприятия. Он был открыт в 1976 году по решению руководства завода и партийной организации. Ранее в состав лота были включены здание музея, бюро пропусков, а также здания складов и более сорока экспонатов ствольной и реактивной артиллерии и пусковых установок зенитно-ракетных комплексов. Вместе с этими активами на продажу было выставлено и несколько участков: под открытой музейной экспозицией площадью 4,3 тыс. кв. м, под бюро пропусков (1,6 тыс. кв. м) и участок, который образует привокзальную площадь (9,3 тыс. кв. м).
Условия торгов несколько раз пытались обжаловать структуры, так или иначе связанные с краевыми властями. Осенью прошлого года жалобу в ФАС направило ООО «Вправе», руководство которого связано с благотворительным фондом «Губерния», на чьи средства реализуется ряд проектов краевых властей. В удовлетворении жалобы антимонопольный орган отказал. Практически сразу в ФАС пожаловалась АНО «Агентство новых технологий», подконтрольная региональному министерству культуры. Причины жалоб собеседники «Ъ-Прикамье» тогда объясняли желанием сохранить целевое назначение музея и не допустить перехода земельных участков под контроль неких коммерческих структур. В начале прошлого года жалоба была удовлетворена.
Желанием сохранить музей как исторический комплекс свои действия объяснял и конкурсный управляющий «Мотовилихи». По его данным, лотом активно интересовались краевые власти. В конце прошлого года губернатор Дмитрий Махонин эту информацию подтверждал, отмечая, что музей может быть выкуплен в рамках ФЗ «О банкротстве». Вчера в краевом минкульте не смогли оперативно ответить на вопрос, собирается ли регион выкупать имущество музея. Собеседники «Ъ-Прикамье» предполагают, что власти будут ждать максимального снижения цены. «С учетом специфического назначения имущества вряд ли кто-то другой проявит к этому активу интерес,— пояснил один из них.— Использовать музей в коммерческих целях нереально».
Источник, близкий к краевой власти, считает, что управляющий МЗ поступает разумно. «Тогда этот участок заинтересовал покупателей под магазин. Если его не будет в лоте с экспонатами, то бизнесменов такой лот не заинтересует»,— отметил он.
Координатор проектов фонда «Новая коллекция» Надежда Агишева говорит, что сейчас времена для коммерциализации музейных коллекций сложные, тем более если речь идет о заводских музеях. «Идеально бы было безвозмездно эту коллекцию передать в собственность региона, так как история „Мотовилихинских заводов“ — важная часть истории Пермского края, но это невозможно из-за процедуры банкротства. Думаю, что целью покупателя будет сохранение наследия»,— убеждена госпожа Агишева.