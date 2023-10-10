Музею решили земельный вопрос

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» изменил подход к реализации имущества музея предприятия. Как стало известно «Ъ-Прикамье», в итоге он намерен включить в состав лота непосредственно имущество музея и земельный участок под ним. Ранее на продажу в состав имущественного комплекса музея входил еще и соседний земельный участок площадью 9,3 тыс. кв. м, а также бюро пропусков и другие объекты недвижимости. В итоге торги были отменены по жалобе ООО «Вправе», руководство которого близко к структурам, связанным с краевыми властями. Возможность выкупа музея в министерстве культуры региона вчера не прокомментировали. Эксперты отмечают, что потенциальный покупатель вряд ли будет преследовать коммерческие цели, но будет дожидаться максимального снижения цены.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О новых планах продажи музея ПАО «Мотовилихинские заводы» рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. По их данным, на торги будут выставлены одноэтажное здание музея площадью более 780 кв. м, экспонаты на открытой площадке, а также земельный участок под ними. В ООО «РТ-Капитал», которое является крупнейшим кредитором «Мотовилихи», пояснили, что на новые торги действительно будет выставлен музейный комплекс и «земельный участок исключительно под ним». По данным компании, второй участок будет продаваться отдельно с другим имуществом, которое расположено на нем: зданиями склада, бюро пропусков, гаражом и другой недвижимостью. «Таким образом, от музея отделен участок, который может использоваться в иных целях»,— пояснили в «РТ-Капитал».

Напомним, это будет уже четвертая попытка реализовать имущественный комплекс музея «Мотовилихинских заводов». В последний раз начальная цена лота на торгах в форме публичного предложения составила 107,516 млн руб. Музей является непрофильным имуществом обанкротившегося предприятия. Он был открыт в 1976 году по решению руководства завода и партийной организации. Ранее в состав лота были включены здание музея, бюро пропусков, а также здания складов и более сорока экс­понатов ствольной и реактивной артиллерии и пусковых установок зенитно-ракетных комплексов. Вместе с этими активами на продажу было выставлено и несколько участков: под открытой музейной экспозицией площадью 4,3 тыс. кв. м, под бюро пропусков (1,6 тыс. кв. м) и участок, который образует привокзальную площадь (9,3 тыс. кв. м).

Условия торгов несколько раз пытались обжаловать структуры, так или иначе связанные с краевыми властями. Осенью прошлого года жалобу в ФАС направило ООО «Вправе», руководство которого связано с благотворительным фондом «Губерния», на чьи средства реализуется ряд проектов краевых властей. В удовлетворении жалобы антимонопольный орган отказал. Практически сразу в ФАС пожаловалась АНО «Агентство новых технологий», подконтрольная региональному министерству культуры. Причины жалоб собеседники «Ъ-Прикамье» тогда объясняли желанием сохранить целевое назначение музея и не допустить перехода земельных участков под контроль неких коммерческих структур. В начале прошлого года жалоба была удовлетворена.

Желанием сохранить музей как исторический комплекс свои действия объяснял и конкурсный управляющий «Мотовилихи». По его данным, лотом активно интересовались краевые власти. В конце прошлого года губернатор Дмитрий Махонин эту информацию подтверждал, отмечая, что музей может быть выкуплен в рамках ФЗ «О банкротстве». Вчера в краевом минкульте не смогли оперативно ответить на вопрос, собирается ли регион выкупать имущество музея. Собеседники «Ъ-Прикамье» предполагают, что власти будут ждать максимального снижения цены. «С учетом специфического назначения имущества вряд ли кто-то другой проявит к этому активу интерес,— пояснил один из них.— Использовать музей в коммерческих целях нереально».

Источник, близкий к краевой власти, считает, что управляющий МЗ поступает разумно. «Тогда этот участок заинтересовал покупателей под магазин. Если его не будет в лоте с экспонатами, то бизнесменов такой лот не заинтересует»,— отметил он.

Координатор проектов фонда «Новая коллекция» Надежда Агишева говорит, что сейчас времена для коммерциализации музейных коллекций сложные, тем более если речь идет о заводских музеях. «Идеально бы было безвозмездно эту коллекцию передать в собственность региона, так как история „Мотовилихинских заводов“ — важная часть истории Пермского края, но это невозможно из-за процедуры банкротства. Думаю, что целью покупателя будет сохранение наследия»,— убеждена госпожа Агишева.

Дмитрий Астахов