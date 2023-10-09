ГУ МВД: на Кубани задержаны экс-полицейские из Чечни, перевозившие наркотики

В Успенском районе Кубани задержали двух бывших полицейских из Чечни, перевозивших наркотики. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным ведомства, сотрудники ДПС, находившиеся на посту в Успенском районе, заметили автомобиль Toyota с проблесковыми маячками, водитель которого совершал опасные маневры. На требования инспекторов остановить машину мужчина за рулем иномарки не отреагировал и попытался уйти от преследования. Не справившись с управлением, водитель Toyota допустил столкновение с припаркованным автомобилем. После этого злоумышленников задержали.

«По предварительным данным, водитель и два пассажира иномарки предположительно находились в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались»,— говорится в сообщении.

В ходе личного досмотра у 22-летнего водителя и 36-летнего пассажира нашли 15 г «вещества белого цвета». Свертки направили на исследование. Задержанные в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.

Анастасия Донскова

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