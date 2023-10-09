«Парма» проиграла свой первый домашний матч в новом сезоне

В стартовом домашнем поединке Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Парма» сыграл с «Пари Нижний Новгород». Поединок завершился победой гостей со счетом 61:67.

В составе пермской команды самым результативным игроком стал Си Джей Брайс (19 очков). «Пари Нижний Новгород» лидирует в турнирной таблице, «Парма» располагается на седьмой строчке. Следующий матч подопечные Евгения Пашутина проведут на выезде. В воскресенье 15 октября они сыграют в столице с ЦСКА.