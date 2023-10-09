На Кубани хотят удвоить выпуск грузовых вагонов в 2024 году

Завод стальных конструкций «Кубань» планирует удвоить выпуск грузовых вагонов в 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на владельца головного предприятия СКЗМК Вилорика Борисова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Серийный выпуск грузовых вагонов на базе завода начался в апреле 2023 года. В общей сложности за текущий год предприятие планирует выпустить 500 единиц крытых вагонов.

«В следующем году мы хотим выйти на пиковую мощность, с каждым днем увеличиваем темпы производства, и рассчитываем увеличить объемы до 100 вагонов в месяц»,— цитирует издание заявление господина Борисова.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ЗСК «Кубань» было зарегистрировано в 2022 году в Армавире. Предприятие было создано на базе Армавирского машиностроительного завода. Как отметил Вилорик Борисов, инвестиции в проект составили 1 млрд руб. Основным видом деятельности компании является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. По итогам 2022 года выручка организации составила 9,1 млн руб., убытки — 40,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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