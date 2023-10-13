Предустановка смыслов

Правительство 12 октября в очередной раз расширило список программ, которые должны быть предустановлены «с завода» на продающиеся в России телефоны. В перечень вошло приложение «Честный знак», которое позволяет проверять данные о товарах из одноименной системы прослеживамости. Сама по себе новость невеликая, но лишний раз показывает, что исходное назначение списка заметно трансформировалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2018–2019 годах, когда обязательная предустановка российского ПО еще только обсуждалась на уровне законопроекта, идея была простой и понятной. Иностранные держатели IT-платформ (Apple, Google, Microsoft, Samsung) поставляют технику с собственным набором программ и сервисов. Конкурирующие российские разработки — браузеры, антивирусы и онлайн-кинотеатры, по логике сторонников регулирования, оказались в неравных условиях в борьбе за внимание и деньги пользователей, так как перед использованием их нужно было установить.

В результате почти каждый компонент первой версии перечня таких приложений, утвержденной еще в 2020 году, был российским эквивалентом или системных приложений, или программ, обычно устанавливаемых по контракту с вендором. Например, на Android-телефонах «Яндекс Карты» противопоставлялись «Google Картам», Mir Pay — Google Pay и т. д. Сейчас же многие из таких зарубежных сервисов перестали в РФ нормально работать или по воле их владельцев (например, «Google Карты» перестали строить маршруты общественного транспорта), или из-за сетевых блокировок и ухода международных платежных систем из России (оплатить покупки Google Pay больше не выйдет).

Отечественные сервисы в такой ситуации обрели явное преимущество над зарубежными конкурентами, и для этого никакая предустановка не нужна. Зато она может быть полезна в борьбе с российскими конкурентами.

У «Честного знака», созданного оператором российской системы прослеживамости (ЦРПТ), по своей природе не может быть иностранных конкурентов, тем более встроенных в систему. Зато есть отечественные, пусть и своеобразные. На телефоне россиянина он будет соперничать с приложением «Госуслуги»: в августе в нем появилась возможность сканирования кодов, базирующаяся на той же системе.

Впрочем, представить даже такую конкуренцию можно только исходя из того, что закон о предустановке реально исполняется в России. В условиях когда значительная доля рынка сформирована телефонами, предназначенными для других стран, это сомнительно. А появление в перечне новых игроков выглядит скорее демонстрацией лоббистских возможностей, нежели каким-то серьезным коммерческим преимуществом.