Предустановка смыслов
Юрий Литвиненко о новых гранях старого регулирования
Правительство 12 октября в очередной раз расширило список программ, которые должны быть предустановлены «с завода» на продающиеся в России телефоны. В перечень вошло приложение «Честный знак», которое позволяет проверять данные о товарах из одноименной системы прослеживамости. Сама по себе новость невеликая, но лишний раз показывает, что исходное назначение списка заметно трансформировалось.
Юрий Литвиненко
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В 2018–2019 годах, когда обязательная предустановка российского ПО еще только обсуждалась на уровне законопроекта, идея была простой и понятной. Иностранные держатели IT-платформ (Apple, Google, Microsoft, Samsung) поставляют технику с собственным набором программ и сервисов. Конкурирующие российские разработки — браузеры, антивирусы и онлайн-кинотеатры, по логике сторонников регулирования, оказались в неравных условиях в борьбе за внимание и деньги пользователей, так как перед использованием их нужно было установить.
В результате почти каждый компонент первой версии перечня таких приложений, утвержденной еще в 2020 году, был российским эквивалентом или системных приложений, или программ, обычно устанавливаемых по контракту с вендором. Например, на Android-телефонах «Яндекс Карты» противопоставлялись «Google Картам», Mir Pay — Google Pay и т. д. Сейчас же многие из таких зарубежных сервисов перестали в РФ нормально работать или по воле их владельцев (например, «Google Карты» перестали строить маршруты общественного транспорта), или из-за сетевых блокировок и ухода международных платежных систем из России (оплатить покупки Google Pay больше не выйдет).
Отечественные сервисы в такой ситуации обрели явное преимущество над зарубежными конкурентами, и для этого никакая предустановка не нужна. Зато она может быть полезна в борьбе с российскими конкурентами.
У «Честного знака», созданного оператором российской системы прослеживамости (ЦРПТ), по своей природе не может быть иностранных конкурентов, тем более встроенных в систему. Зато есть отечественные, пусть и своеобразные. На телефоне россиянина он будет соперничать с приложением «Госуслуги»: в августе в нем появилась возможность сканирования кодов, базирующаяся на той же системе.
Впрочем, представить даже такую конкуренцию можно только исходя из того, что закон о предустановке реально исполняется в России. В условиях когда значительная доля рынка сформирована телефонами, предназначенными для других стран, это сомнительно. А появление в перечне новых игроков выглядит скорее демонстрацией лоббистских возможностей, нежели каким-то серьезным коммерческим преимуществом.