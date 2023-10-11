Неуместная замена

«Особых проблем с обеспечением одеждой у нас нет и не будет»,— говорил чуть больше года назад в интервью «Комсомольской правде» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, прогнозируя активное развитие российских брендов. Потребители, может, и верили, но старались подстраховаться: появлявшиеся один за другим анонсы закрытия западных сетей традиционно приводили к длинным очередям в их магазинах. Поводов для паники хватало, ведь западные бренды формировали до весны прошлого года 20–30% от общего объема арендаторов качественных торгцентров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Но формально прогнозы чиновника сбылись: спустя полтора года после волны закрытий пустующих площадей в торговых объектах не так много. Например, аналитики Nikoliers по итогам третьего квартала этого года оценивают среднюю вакантность в Москве в 11,9%, что уже сопоставимо с уровнем 2021 года — 11,5%. В NF Group ждут 9% по итогам всего текущего года, это даже меньше, чем в 2020–2021 годах.

Только с точки зрения потребителей все не так однозначно. Посещаемость торгцентров Москвы и Санкт-Петербурга, по данным Focus Technologies, сейчас лишь незначительно превышает уровень осени прошлого года и на 9–11% отстает от показателей 2021 года. Разрыв с 2019 годом — более 20%. Простого открытия магазинов оказалось недостаточно, чтобы убедить потребителей чаще в них ходить.

До сих пор политика многих локальных брендов, получив новый импульс для развития, строилась на стремлении заместить ушедших игроков. «Мы в целом как компания очень амбициозны, и нам хочется быть как минимум вторыми после Zara. Это факт»,— цитировал РБК в августе 2022 года директора по маркетингу Lime Ульяну Ничвееву. Но ставка, кажется, не сработала.

По данным сентябрьского опроса Platforma, только 23% респондентов считают, что российские производители одежды и обуви успешно заместили ушедшие иностранные бренды, 33% нашли замену импортным продуктам питания, а 26% — товарам для дома. И к открывшимся под новыми вывесками магазинам привычных западных брендов отношение остается настороженным: потребители не всегда уверены, что ассортимент и качество вещей в них соответствуют привычным, замечает один из участников рынка торговой недвижимости.

Да и стоит ли задача искать аналоги? Полтора года санкций научили потребителей адаптироваться: оформлять банковские карты в странах ближнего зарубежья, летать в Париж со стыковкой в Ереване, заказывать через посредников доставку привычных товаров. А значит, перед рынком торговой недвижимости встает новая и уже менее тривиальная задача — повысить качественный состав арендаторов, предложив потребителям уже не реплику ушедших магазинов, а оригинальную концепцию.