Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл второй матч подряд «Автодору»

Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл «Автодору» из Саратова в матче третьего тура Единой лиги ВТБ со счетом 77:87 (21:29; 21:24; 23:17; 12:17). Матч проходил в Екатеринбурге на стадионе ДИВС «Уралочка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бросок «Уралмаша» в четвертой четверти Фото: Александр Стародумов Ультрас баскетбольного клуба «Уралмаш» Фото: Александр Стародумов Следующая фотография 1 / 2 Бросок «Уралмаша» в четвертой четверти Фото: Александр Стародумов Ультрас баскетбольного клуба «Уралмаш» Фото: Александр Стародумов

В первой четверти «Уралмаш» активно пробивался сквозь оборону соперника, но плохо закрывал трехочковую зону, откуда прилетело с десяток очков хозяевам в корзину. Самыми результативными оказались пять игроков с шестью очками: тройка Даглас — Нэвелс — Нэльсон из «Уралмаша» и Кайл Виньялес, Душан Беслач (два трехочковых) «Автодор». Итоговое отставание в восемь баллов и счет 21:29.

Вторая четверть была похожей, потому что БК «Уралмаш» продолжали преследовать невынужденные ошибки в пасах, множество открытого пространства для соперника и отсутствие отточенных комбинаций. «Автодор» был собран и тактической выучкой увеличил отрыв до 11 очков. Лучшие снайперы первой половины Тайрелл Нэльсон «Уралмаш» и Рэйшон Хэммондс «Автодор» — 11 очков.

В третьей четверти «Автодор» слегка не ожидал ускорение игры командой из Екатеринбурга, и отрыв от гостей уменьшился до пяти баллов. Тройка Нэльсон — Нэвелс — Даглас (15 — 14 — 13 очков) индивидуально лучшие в матче, и с ними по результативным броскам у соперника лишь Рэйшон Хэммондс (15 очков).

БК «Автодор» в последней четверти матча успокоился после активной попытки камбэка от уралмашевцев и нарастил преимущество до 10 баллов. Уралмаш не смог вернуться второй раз в игру, и тройке хозяев нашелся достойный конкурент в лице Хэммондс — Виньялес — Торнвелл (15 — 17 — 15 очков).

Главный снайпер матча форвард БК «Уралмаш» Джавонте Даглас (17 очков). Лучшие по броскам у «Автодора» тройка Рэйшон Хэммондс, Кайл Виньялес, Синдариус Торнвелл (15 — 17 — 15 очков).

Следующий матч БК «Уралмаш» пройдет 15 октября в Екатеринбурге против «Локомотив-Кубань».

Александр Стародумов