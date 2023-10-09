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В Ярославской области ремонтируют 130 км дорог за счет лимитов 2024 года

В Ярославле и районах области идет ремонт более 130 километров дорог за счет лимитов 2024 года. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве области, где подвели предварительные итоги дорожных работ. Ремонт раньше срока выполняется по инициативе губернатора Михаила Евраева.

Михаил Евраев

Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

«Почти все основные объекты из планового перечня на 2023 год сданы в срок и даже раньше срока. Большой объем дорожных работ выполнен не только по региональным, но и по дорогам местного значения. Подрядчики трудятся на 45 объектах каждый день, чтобы сделать улично-дорожную сеть региона комфортнее и безопаснее для всех», — сказал губернатор.

По губернаторской инициативе отремонтировали дорогу Рыбинск — Арефино, в Ярославле — проспект Фрунзе и участок Тормозного шоссе, в Ростовском районе — дороги на Пужбол и Шурскол. По итогам года в Ярославской области правительство планирует привести в нормативное состояние около 700 км областных и местных дорог. Также правительство области продолжает планировать работы следующего года.

«Необходимо составить список приоритетных для каждого района и городского округа дорог. В их числе будут те, которыми пользуется большое число жителей, а также трассы к точкам экономической активности — предприятиям, гостиницам, туристическим объектам, санаториям, домам отдыха»,— отметил Михаил Евраев.

Также глава региона продолжает контролировать установку пунктов весогабаритного контроля, что необходимо для сохранения обновленных дорог.

«Прежде чем ремонтировать дороги, необходимо решить вопрос с установкой пунктов весогабаритного контроля. Планируем развернуть по всей Ярославской области 25 пунктов, что позволит защитить наши дороги от движения большегрузов с перевесом»,— сказал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на строительство новых автоматических пунктов весогабаритного контроля из дорожного фонда Ярославской области выделено более 2,5 млрд руб.

Антон Голицын

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