В главке МЧС Кубани прокомментировали выселение семьи из служебного жилья

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что жительницу Краснодара Викторию Сеник и ее сына выселили с территории ведомства по решению суда. Об этом сообщает «Юга.Ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Представитель управления отметил, что женщина не являлась на момент выселения супругой действующего сотрудника ведомства. Суд признал проживание госпожи Сеник в служебной квартире незаконным.

Ранее женщина заявила, что ее вместе с сыном выселили из единственного жилья, отправив вещи на склад на улице Новороссийской. Виктория Сеник пояснила, что проживала в спорной квартире на протяжении 25 лет со своим супругом, сотрудником МВД. Женщина с сыном остались в квартире после развода, а позднее территория перешла в оперативное пользование министерства чрезвычайных ситуаций.

Анастасия Донскова

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