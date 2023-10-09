В суд направили дело о нападении на полицейского в поезде «Москва-Севастополь»

В суд направили материалы уголовного дела, возбужденного по факту нападения пассажира поезда «Москва — Севастополь» на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

По данным ведомства, летом текущего года 43-летний житель Владимирской области спровоцировал конфликт с сотрудником патрульно-постовой службы Севастопольского линейного отдела полиции Крымского ЛУ МВД России на транспорте. В соцсетях появились сообщения очевидцев, утверждавших, что нападавший был под действием алкоголя.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, исполняющего должностные обязанности). В случае доказательства вины пассажира, ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Материалы дела рассмотрит Керченский городской суд.

Анастасия Донскова

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