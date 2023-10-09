Дело жителя Крыма об убийстве подростка передали в суд

Материалы уголовного дела об убийстве подростка, возбужденного в отношении жителя Алупки, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомств, в ночь на 20 августа текущего года компания молодых людей, среди которых четверо не достигли совершеннолетия, проникла в квартиру знакомого через незапертую дверь. У 36-летнего мужчины стали требовать 2 тыс. руб., которые якобы задолжала подросткам его супруга. В ходе конфликта фигурант дела выгнал молодых людей на лестничную клетку, где ударил 15-летнего подростка ножом в грудь. От полученной травмы несовершеннолетний скончался на месте.

Подозреваемого задержали. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Анастасия Донскова

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