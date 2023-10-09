Нижний Новгород встал в девятибалльных пробках вечером 9 октября
Пробки в Нижнем Новгороде достигли девяти баллов вечером 9 октября, по данным сервиса «Яндекс.Карты».
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В верхней части города заторы образовались на проспекте Гагарина, улице Ларина, площади Лядова, Нижневолжской набережной, Ошарской улице, Варварской улице и на подъездах к Сенной площади.
В нижней части города движение затруднено на улицах Советской, Сормовском и Московском шоссе, проспекте Ленина, Мызинском и Канавинском мостах.
Ситуация на дорогах должна улучшиться к 20:00, по прогнозу «Яндекс.Карт».