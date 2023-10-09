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Нижний Новгород встал в девятибалльных пробках вечером 9 октября

Пробки в Нижнем Новгороде достигли девяти баллов вечером 9 октября, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В верхней части города заторы образовались на проспекте Гагарина, улице Ларина, площади Лядова, Нижневолжской набережной, Ошарской улице, Варварской улице и на подъездах к Сенной площади.

В нижней части города движение затруднено на улицах Советской, Сормовском и Московском шоссе, проспекте Ленина, Мызинском и Канавинском мостах.

Ситуация на дорогах должна улучшиться к 20:00, по прогнозу «Яндекс.Карт».

Елена Ковалева

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