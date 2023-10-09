Расходы бюджета Татарстана в 2024 году планируют увеличить на 40 млрд рублей

В Госсовет Татарстана поступил проект закона о бюджете республики на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По словам главы комитета по бюджету Леонида Якунина («Единая Россия»), сейчас депутаты изучают документ.

«Как и в прежние годы, мы увеличиваем доходную часть бюджета, в 2024 году — практически на 40 млрд. рублей, соответственно увеличивается и расходная часть»,— пояснил господин Якунин.

Парламентарий отметил, что «основные направления бюджетной политики определены в целом на федеральном уровне». «Это задачи, связанные с СВО, решением социальных вопросов, технологическим перевооружением промышленности, реализацией инновационных проектов»,— сказал он.

Текст бюджета пока не опубликован на сайте парламента. Он проходит «процедуру регистрации».

Напомним, что доходы бюджета Татарстана на 2023 год изначально планировались в размере 333 млрд руб., расходы — в размере 361 млрд руб. Дефицит ожидался на уровне 27 млрд руб. Впоследствии доходная часть была увеличена до 370,5 млрд руб., а расходная — до 415,9 млрд руб. Дефицит прогнозируется в размере 45,4 млрд руб.

Кирилл Антонов

Кирилл Антонов