Кубань стала четвертым регионом в РФ по уровню развития экспорта агрокомпаний

По итогам 2022 года Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге регионов по уровню развития экспортного потенциала агропредприятий. Исследование опубликовал Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Край вошел в первую группу регионов-участников (субъекты с наиболее высоким объемом экономики АПК) с индексом 398.

«Сейчас в стране порядка 5 тыс. предприятий, аттестованных на экспорт. Аттестация проводится бесплатно сотрудниками Россельхознадзора на предмет соответствия требованиям зарубежных стран по продукции, которую компании собираются отправлять»,— отметил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

Адыгея заняла 12 место в третьей группе списка (субъекты со средним объемом экономики АПК) с индексом 271. Крым — 24 место во второй группе с индексом 222.

При распределении регионов по группам учитывались показатели валового регионального продукта по виду деятельности «сельское хозяйство» и ВРП «обрабатывающих производств с выделенной долей производства пищевых продуктов, производства напитков, производства табачных изделий» в ценах 2022 года».

Анастасия Донскова

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