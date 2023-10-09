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В ряде районов Самарской области ввели карантин из-за опасного для человека заболевания

В разных районах Самарской области ввели карантин из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота (КРС). Соответствующие постановления областного департамента ветеринарии опубликованы на сайте регионального правительства.

Карантин вводится в Октябрьске, где эпизоотическим очагом признали территорию пяти личных подсобных хозяйств, райцентре Клявлино, а также в нескольких населенных пунктах Сергиевского, Клявлинского , Кошкинского и Приволжского районов.

На территории населенных пунктах, где введен карантин, запрещается содержать вместе больных животных и восприимчивый к заболеванию скот. Вывоз животных также запрещен, как и проведение ярмарок и выставок с их участием.

Лейкоз КРС – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся паразитированием вируса в клетках крови, что приводит к нарушению их генетического аппарата и превращением клетки в злокачественную. Инкубационный период заболевания составляет от 14 и более дней. Вирус лейкоза крупного рогатого скота является родственным некоторым вирусам в организме человека и может спровоцировать у последнего развитие острой Т-клеточной лимфомы, миелопатического спастического парапареза, нейровоспалительного заболевания центральной нервной системы.

Евгений Чернов

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