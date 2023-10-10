Пермская транспортная компания добилась исключения швейцарского инвестора из числа соучредителей

Швейцарская компания ICT International Transport GmbH вышла из состава участников ООО «ИЦТ-Пермь». По данным «СПАРК-Интерфакс», с 4 октября 5% долей в уставном капитале общества, ранее принадлежавшие ICT International Transport GmbH, находятся в собственности самого ООО. Остальные доли по-прежнему поровну распределяются между директором «ИЦТ-Пермь» Вениамином Нопиным и Аллой Нопиной — каждый из них владеет по 47,5% в уставном капитале компании.

В мае этого года Вениамин Нопин подал в Арбитражный суд Пермского края заявление с требованием исключить ICT International Transport GmbHиз состава участников ООО «ИЦТ-Пермь». Предприниматель пояснял «Ъ-Прикамье», что швейцарская компания уже около пяти лет не принимает участия в управлении «ИЦТ-Пермь» и в течение всего это времени не выходит на связь, поэтому было решено добиваться ее исключения из числа соучредителей общества через суд. По информации в картотеке суда, 17 августа заявление господина Нопина было удовлетворено.

ООО «ИЦТ-Пермь» создано в 2001 году. Компания оказывает услуги по организации перевозки грузов по территории России и за рубеж. Имеет обособленные подразделения в Перми, Ижевске, Кирове и Екатеринбурге. Выручка за 2022 год — 765,7 млн руб., чистая прибыль — 26,7 млн руб.