На Ленинградской атомной электростанции запретят пользоваться техникой Apple

C 17 ноября сотрудникам Ленинградской атомной электростанции запрещено использовать устройства Apple для телефонных звонков и доступа к информационным ресурса госкорпорации Росэнергоатом, сообщили в официальном Telegram-канале ЛАЭС.

В пресс-службе также предупредили, что с 20 ноября на устройствах с операционной системой iOS перестанет работать ряд корпоративных приложений: мобильные почтовые клиенты Boxer, WorksPad и WorksPadX, Skype for Business, Atom Space, Рекорд Mobile, корпоративный удаленный рабочий стол для iPad, приложения для видеосвязи IVA VKS, IVA Connect.

С 20 октября на ЛАЭС запрещается использоваться мессенджеры WhatsApp, iMessage, Signal, ICQ, Discord, Snapchat, Skype, Microsoft Teams, Telegram и др. Вместо них сотрудникам электростанции предлагают использовать AtomSpace и TrueConf.

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