В Ярославле после массового ДТП на Фрунзе госпитализировали водителя

В Ярославле в аварии на проспекте Фрунзе с участием трех легковых автомобилей и грузовика пострадал водитель. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

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В полиции рассказали, что столкновение произошло в 14:52. Судя по камерам видеонаблюдения, автомобиль Mitsubishi под управлением 36-летнего мужчины столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ». Также в результате ДТП повреждения получили Land Rover и Chevrolet, стоявшие друг за другом на светофоре.

«По предварительной информации водитель автомобиля "Мицубиси" доставлен в больницу»,— говорится в сообщении УМВД.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Алла Чижова