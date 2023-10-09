Нововоронежская АЭС: ремонт тепловых сетей повысит качество жизни жителей атомграда

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС завершился третий этап масштабных работ, проводимых в рамках утвержденной Концерном «Росэнергоатом» программы 2021-2024 годов по реконструкции системы горячего водоснабжения.

Фото: Роман Козлов, пресс-служба НВ АЭС

В этом летне-осеннем периоде в центре Нововоронежа (старый город) заменили 6000 метров магистральных сетей теплоснабжения. За три года Концерном «Росэнергоатом» выделено уже более 500 миллионов рублей.

Масштабный инфраструктурный проект, реализуемый в атомграде впервые, обеспечит повышение качества жизни работников НВ АЭС, членов их семей и жителей Нововоронежа. По оценкам специалистов, обновленная система теплоснабжения Нововоронежа будет стабильно функционировать в ближайшие 25-30 лет.

«Городской округ Нововоронеж является территорией социальной ответственности для атомной отрасли. Спасибо за то, что Концерн поддержал нашу инициативу. В данном вопросе у нас полное взаимопонимание с городскими властями. Совместными усилиями будем и дальше улучшать инфраструктуру города», - отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

За время эксплуатации трубы были сильно изношены. В соответствии с корпоративными процедурами магистральные теплосети, находящиеся в собственности Нововоронежской АЭС, переводятся на баланс дочернего предприятия «АтомТеплоЭлектроСеть».

Чтобы будущие затраты на ремонт существенно не влияли на тарифы для населения, руководство руководство НВ АЭС выступило с предложением кардинального обновления трубопроводов, которое было одобрено Концерном «Росэнергоатом».

«Работали четко и слаженно. Закупки труб и запорной арматуры стартовали в феврале, в начале лета начались земляные работы, перекладка продолжалась почти три месяца. В результате все предусмотренные на 2023 год мероприятия выполнены качественно и в срок», - с удовлетворением отметил директор Нововоронежского филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» Владимир Попов.

Ввод в эксплуатацию всех реконструированных в этом году тепловых сетей завершился 9 октября. Остались работы по благоустройству территории. Основное и вспомогательное оборудование источников теплоснабжения (двух котельных) отремонтированы. Отопительный сезон в Нововоронеже начнется вовремя.

Нововоронежская АЭС также обеспечивает город теплом. Сейчас теплоснабжение производится от энергоблока №4 (энергоблок №5 в резерве). Параллельно ведутся работы по модернизации сетей, чтобы осуществлять теплоснабжение от энергоблоков №6 и №7. Это планируется сделать после 2024 года.

Услугой централизованного теплоснабжения пользуются горожане, проживающие в 217 многоквартирных и 13 индивидуальных жилых домах Нововоронежа. В результате проведенных работ сети теплоснабжения будут полностью обновлены и переданы на баланс «АтомТеплоЭлектроСети» до 2024 года.

В регионах России продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на обновление инфраструктуры населенных пунктов. В муниципальных образованиях обновляются структуры жилого фонда, появляются новые комфортные скверы, набережные, пешеходные зоны и другие общественные пространства. Работа ведется в рамках национальной программы «Жилье и городская среда». Цель - к 2030 году улучшить качество городской среды в 1,5 раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.