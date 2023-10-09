Погрузка на СКЖД в Краснодарском крае выросла на 2% в 2023 году

С января по сентябрь текущего года погрузка на Северо-Кавказской железной дороге в Краснодарском крае составила 22,4 млн т, что на 2% больше чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Отмечается, что только за последний месяц погрузка на Кубани увеличилась на 17,4% относительного сентября прошлого года, составив 2,7 млн т.

За девять месяцев текущего года в Краснодарском крае относительно аналогичного периода прошлого года выросла погрузка сахара на 23% (295 тыс. т), метизов — на 7,4% (102 тыс. т), нефти и нефтепродуктов — на 6,9% (12,5 млн т), химических и минеральных удобрений — на 5,6% (370,5 тыс. т).

В то же время погрузка зерна на Кубани снизилась на 28,9% (668 тыс. т), цемента — на 11% (2,1 млн т), строительных грузов — на 3,2% (4,1 млн т).

Анастасия Назарова