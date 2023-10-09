Скончался замначальника миграционного управления воронежского главка МВД

На 64-м году жизни скончался замначальника управления по вопросам миграции воронежского главка МВД Андрей Лушпаев. Его не стало накануне, сообщили в пресс-службе главка.

Господин Лушпаев служил в миграционном управлении более 30 лет, был государственным советником третьего класса.

Прощание с ним состоится в 12:00 10 октября в Воскресенской церкви облцентра.

В 2014 году господин Лушпаев исполнял обязанности руководителя управления после увольнения Николая Полуказакова из-за подозрений в получении взятки в особо крупном размере.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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