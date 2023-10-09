На суде над поджигателем военкомата Новоуральска свидетель рассказал об его планах по свержению власти

Центральный окружной военный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Новоуральска Николая Юрьева, обвиняемого в попытке поджога военкомата. На заседании были заслушаны показания двух свидетелей обвинения.

Так, военнослужащий Дмитрий Хомяк вместе с обвиняемым несколько раз ходил на встречи сообщества «Граждане СССР» (признанного в РФ экстремистской организацией). Там, по его словам, он познакомился с планами Николая Юрьева по свержению власти. «Захватим КПП, воинскую часть, комнату хранения оружием. Люди за нами пойдут, а если командиры не подчинятся, то их по 24 статье (расстрел). Потом захватим город, убив его главу»,— привел слова обвиняемого свидетель. Подсудимого Дмитрий Хомяк охарактеризовал «непредсказуемым и оппозиционно настроенным гражданином».

Показания второго свидетеля — следователя ФСБ по данному делу — суд заслушал в отсутствие представителей прессы и слушателей. «Из-за возможности разглашения военной тайны»,— мотивировал данное решение прокурор.

Напомним, Николай Юрьев был задержан 5 февраля. По версии следствия, он планировал кинуть «коктейль Молотова» в окно военкомата в Новоуральске (закрытый город в Свердловской области). Ему предъявили обвинения в содействии террористической деятельности (ч.1 ст.205.1), подготовке к теракту (ч.1 ст.30 и ч.2 ст.205), а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205.3).

Следующее заседание назначено на 13 октября. На нем продолжится допрос свидетелей.

Виталий Красиков

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